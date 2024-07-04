Про це розповів Голосу Америки заступник помічника держсекретаря США у справах Європи та Євразії Дуглас Джонс.

Очікується, що у підсумковій декларації буде підтверджено, що Україна стане членом НАТО, але конкретне формулювання ще узгоджується.

Також альянс обговорить, як допомогти Україні захиститися від російської агресії зараз, як стримати Росію в майбутньому, і як підготуватися до членства в НАТО.

На саміт у Вашингтоні також запрошені міністри закордонних справ 35 країн-партнерів, які не входять до НАТО. Серед відомих учасників – міністри закордонних справ Ізраїлю, Єгипту, Йорданії, Катару та Об’єднаних Арабських Еміратів.

Це вже буде третій саміт поспіль, у роботі якого візьмуть участь не лише глави держав усіх 32 країн-членів НАТО, а і лідери індо-тихоокеанських країн-партнерів: Австралії, Японії, Південної Кореї та Нової Зеландії.

Саміт НАТО 2024 року відбудеться у Вашингтоні, округ Колумбія, з 9 по 11 липня.