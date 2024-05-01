Державний департамент США в обґрунтуванні нових санкційних заходів проти Росії зазначив, що російські війська застосували проти Збройних Сил України заборонену хімічну речовину хлорпікрин.

Про це йдеться в повідомленні Держдепу.

У відомстві констатують, що Росія застосувала хлорпікрин проти українських військ, а також використовувала хімічні засоби для придушення заворушень (riot control agents), що порушує Конвенцію про заборону хімічної зброї.

“Застосування таких хімічних речовин не є поодиноким випадком і, ймовірно, зумовлене прагненням російських військ витіснити українські сили з укріплених позицій і досягти тактичних переваг на полі бою”, – йдеться у повідомленні.

У зв’язку з цим Держдеп США наклав санкції на Війська радіаційного, хімічного та біологічного захисту Міноборони Росії, російський Науково-дослідний інститут прикладної акустики та 48-ий Центральний науково-дослідний інститут російського Міноборони, які займаються розробкою хімічної зброї.

Під санкції також потрапили чотири компанії, причетні до програми хімічної зброї Росії.