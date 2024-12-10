Про це заявив речник Держдепу Метью Міллер під час офіційного брифінгу.

“Ми чітко дали зрозуміти, що якщо вони створять додаткові сили для участі в боротьбі, ми і наші союзники будемо готові оснастити їх і навчити вступати в бій”, – зазначив Міллер.

Водночас він підкреслив, що будь-які рішення щодо мобілізації мають ухвалюватися виключно національним керівництвом України.

У відповідь президент України Володимир Зеленський висловив свою позицію у соціальній мережі Х, заявивши, що зараз основна увага має бути приділена забезпеченню технікою наявних бригад та підготовці військових.

“Ми не повинні компенсувати брак обладнання й підготовки молодістю солдатів. Пріоритетом має бути постачання ракет і зниження військового потенціалу Росії, а не зниження призовного віку в Україні. Метою повинно бути збереження якомога більшої кількості життів, а не збереження зброї на складах”, – написав Зеленський.

Глава держави також наголосив, що використання молодих і недосвідчених військових замість якісного забезпечення наявних сил може коштувати надто дорого з точки зору людських втрат. Він закликав міжнародних партнерів зосередитися на передачі необхідної зброї, що допоможе послабити потенціал російської армії.