Розгортання північнокорейських військових на території України або їхня участь у бойових діях буде розцінюватися як значне посилення ескалації конфлікту.

Про це заявили у Державному департаменті США, передає “Укрінформ”.

Речник Метью Міллер наголосив, що військовослужбовці КНДР, які знаходяться в Курській області Росії, є законними цілями для Збройних Сил України.

“Північнокорейські солдати, які були розгорнуті під Курськом, є законними цілями. Вони вступили в війну, і як комбатанти є законними цілями для українських військових”, — зазначив Міллер.

Він також підтвердив, що американська сторона отримала інформацію про загибель частини північнокорейських військових у Курській області РФ.

“Якщо північнокорейські військові перетнуть кордон з Україною, це буде розцінено як додаткова ескалація з боку урядів Росії та Північної Кореї”, — підкреслив речник Держдепартаменту.