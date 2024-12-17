Про це заявили у Державному департаменті США, передає “Укрінформ”.
Речник Метью Міллер наголосив, що військовослужбовці КНДР, які знаходяться в Курській області Росії, є законними цілями для Збройних Сил України.
“Північнокорейські солдати, які були розгорнуті під Курськом, є законними цілями. Вони вступили в війну, і як комбатанти є законними цілями для українських військових”, — зазначив Міллер.
Він також підтвердив, що американська сторона отримала інформацію про загибель частини північнокорейських військових у Курській області РФ.
“Якщо північнокорейські військові перетнуть кордон з Україною, це буде розцінено як додаткова ескалація з боку урядів Росії та Північної Кореї”, — підкреслив речник Держдепартаменту.
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