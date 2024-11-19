Про це він повідомив під час брифінгу.
За словами Міллера, США та їхні союзники дотримуються політики, яка визнає право України самостійно приймати рішення про переговори.
“Україна сама вирішуватиме, чи хоче вона вступати в переговори, коли вона вступатиме, і якими будуть параметри цих переговорів”, – заявив він.
Речник підкреслив, що ця політика лишається незмінною.
Міллер також зазначив, що для обговорення будь-яких потенційних переговорів необхідно враховувати дії всіх сторін конфлікту, зокрема й Росії.
Він звернув увагу на останні масовані атаки РФ проти України, які, за його словами, демонструють відсутність бажання Москви досягти мирного врегулювання.
“Просто потрібно поглянути на смертоносні атаки, які Росія здійснила проти України впродовж останніх кількох днів, щоби побачити, що вони й близько не демонструють бажання вступати в переговори, вони продовжують шукати способи ескалації конфлікту”, – підсумував Міллер.
США продовжують підтримувати Україну у її прагненні відстояти свою територіальну цілісність і суверенітет.
- ЗМІ: Південна Корея може направити військових спостерігачів в Україну через загрозу співпраці КНДР з РФ.
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- США дозволили Україні завдавати удари по РФ на відстань до 300 км, – Боррель.