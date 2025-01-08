У січні та лютому 2025 року в кількох італійських містах мають відбутися покази російських пропагандистських стрічок "Майдан, дорога до війни" та "Діти Донбасу".

Про це йдеться у повідомленні Державного агентства України з питань кіно.

“Державне агентство України з питань кіно висловлює занепокоєння щодо запланованих показів пропагандистських фільмів російського виробництва “Майдан, дорога до війни” (“Maidan, la strada verso la guerra”) та “Діти Донбасу” (“I bambini del Donbass”) в різних містах Італії протягом січня-лютого 2025 року”, — зазначили у Держкіно.

Наголошується, що фільм “Майдан, дорога до війни” створений державним російським каналом Russia Today, відомим поширенням пропаганди, що ставить під сумнів об’єктивність викладених у фільмі подій. А стрічка “Діти Донбасу” маніпулює емоціями, викривляючи реальну ситуацію за допомогою чутливих тем.

Дистрибуцією фільмів займається організація “Donbass Italia”, відома поширенням інших пропагандистських матеріалів.

На думку Держкіно, ці фільми можуть містити викривлену інформацію про події Революції Гідності та російсько-українську війну. Їх показ на культурних майданчиках Італії в умовах повномасштабної війни України проти російської агресії створює ризик дезінформації та маніпуляції громадською думкою.

Держкіно вже звернулося до Посольства України в Італії з проханням вжити заходів для недопущення демонстрації цих стрічок.