«Захисники, які понад два роки тримають цей фронт, вимагають допомоги і їм потрібно перепочити. Мобілізація – це те, що допомагає вам зміцнювати оборону і створювати більшу кількість різних військових підрозділів та укріплювати свої рубежі», – сказав він під час свого виступу перед студентами НТУУ «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського».