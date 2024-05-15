«Захисники, які понад два роки тримають цей фронт, вимагають допомоги і їм потрібно перепочити. Мобілізація – це те, що допомагає вам зміцнювати оборону і створювати більшу кількість різних військових підрозділів та укріплювати свої рубежі», – сказав він під час свого виступу перед студентами НТУУ «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського».
За словами очільника зовнішньополітичного відомства, США, зі свого боку, допомагають Україні так, «щоб Україна перемагала не лише сьогодні, а й запобігла атакам у майбутньому», прідтвердивши зобов’язання, які давав президент американський президент Джо Бойден.
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