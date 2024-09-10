У середу Київ відвідають міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі та держсекретар США Ентоні Блінкен.

Про це повідомило видання The Washington Post та агентство Reuters.

За інформацією WP, з посиланням на заяву Блінкена, який наразі перебуває у Великій Британії, візит до Києва заплановано на середу.

Водночас агентство Reuters зазначило, що Леммі заявляв про їхню спільну поїздку до Києва цього тижня.

Посадовці на конференції заявили, що вони єдині в думці щодо необхідності протистояти впливу Ірану на Близькому Сході та в Україні, передають журналісти обох видань.

“Ми повністю згодні з необхідністю протистояти зловмисній діяльності Ірану в регіоні і за його межами”, – заявив очільник британського МЗС.

Він акцентував, що наразі світ спостерігає “тривожну картину посилення підтримки Іраном незаконного угруповання Кремля” і проінформував, що 10 вересня посадовці обговорили спільне прагнення притягнути Тегеран до відповідальності за підрив глобальної стабільності.