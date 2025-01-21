Новопризначений державний секретар США Марко Рубіо заявив, що завершення війни між Росією та Україною є пріоритетом для адміністрації президента Дональда Трампа. Однак він визнав, що досягти миру буде непросто, а кожна зі сторін має піти на поступки.

Про це повідомляє CNN.

Як пише видання, Рубіо підкреслив, що Росія є агресором у цій війні, але наголосив на необхідності його завершення.

“Ми хочемо, щоб війна закінчилася. Це очевидно. Президент висловився чітко — він хоче бути президентом, який сприяє миру та завершує конфлікти, але це буде складно“, — сказав Рубіо.

Щодо можливих домовленостей, Рубіо не уточнив, які саме поступки очікуються від України, зазначивши, що такі переговори краще вести дипломатичними шляхами, а не публічно.

“Очевидно, що країни-учасники, як Росія, так і Україна, повинні будуть ухвалити остаточні рішення щодо того, на що вони погодяться”, — зазначив він.

На запитання про строки припинення вогню в Україні Марко Рубіо заявив, що це є пріоритетом президента, і процес розпочнеться майже негайно. Водночас він визнав, що конфлікт складний, тому досягнення миру буде непростим.

“Це складні речі. Я не можу встановити часові рамки, окрім того, що коли ви закінчуєте конфлікт між двома сторонами, жодна з яких не може досягти своїх максимальних цілей, кожна зі сторін повинна буде чимось поступитися”, — додав Рубіо.

Нагадаємо, під час своєї передвиборчої кампанії Дональд Трамп обіцяв завершити війну між Росією та Україною ще до початку свого президентського терміну.