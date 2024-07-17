Держспецзв'язку зобов'язала мобільних операторів забезпечити 10 годин роботи мережі без світла

Національний центр оперативно-технічного управління мережами телекомунікацій (НЦУ) оновив вимоги до роботи базових станцій мобільних операторів в умовах воєнного стану. Тепер мобільні оператори зобов’язані забезпечити доступність мобільного зв’язку під час відключень електроенергії протягом 10 годин, замість 4 годин як було раніше.

Про це йдеться у розпорядженні.

До 1 жовтня 2024 року не менше 60% базових станцій операторів повинні бути забезпечені автономним резервним живленням, щоб відповідати новій нормі. Цей показник має зрости до 70% до 1 листопада, до 80% до 1 грудня, а до кінця січня 2025 року – не менше 100%.

Також до 1 грудня цього року, не менше як 25% базових станцій у кожній області мають бути підключені до генераторів із запасом паливно-мастильних матеріалів або обладнані змінним блоком акумуляторних батарей на перші 72 години.

З 1 вересня 2024 року всі об’єкти фізичної інфраструктури електронних комунікаційних мереж, що виконують функції міжнародних центрів комутації, міжміських телефонних станцій, транзитних станцій і національних точок обміну інтернет-трафіком, мають бути підключені до стаціонарних або пересувних електрогенераторів із запасом палива або обладнані акумуляторами для роботи протягом перших 72 годин.

Відповідні вимоги стосуються й вузлів спеціальних служб, до яких підключені комунікаційні центри (станції) оперативно-диспетчерських служб, що здійснюють екстрені комунікації за телефонними номерами 101, 102, 103, 104 та 112.