Колишнього правоохоронця із Генічеська засудили на 15 років за державну зраду.

Про це інформує Теруправління ДБР у Мелітополі.

Колишній правоохоронець з Генічеська, який працював дільничним офіцером сектору превенції, був визнаний винним у державній зраді (ч. 2 ст. 111 КК України) за матеріалами Державного бюро розслідувань.

Після захоплення міста окупантами, він вирішив залишитися та працювати на них, спочатку в “народній міліції”, а потім у незаконно створеному правоохоронному органі. За зраду, він отримав посаду начальника дільничних інспекторів.

Колишній правоохоронець агітував колег та знайомих до переходу на бік ворога, виконував незаконні вказівки окупаційної влади та організовував рейди з пошуку людей, які чинили спротив загарбникам. Суд призначив йому покарання у вигляді позбавлення волі на 15 років з конфіскацією майна.

Термін покарання буде обчислюватися з моменту його затримання, а процесуальне керівництво здійснювала Херсонська обласна прокуратура.