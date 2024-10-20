“Відзначив професійність та завзятість наших солдатів, сержантів і офіцерів на полі бою. Завдяки перенесенню бойових дій на територію ворога були упереджені його наступальні дії з півночі, відтягнуті на Курщину найсильніші його підрозділи, суттєво поповнений обмінний фонд, збережені тисячі життів цивільних громадян у прикордонних районах України”, — написав він.

Головнокомандувач ЗСУ доповів про бойову обстановку на Сумщині та Курщині

Українські війська взяли штурмом позиції російських морпіхів на Курщині

ISW: Українське вторгнення на Курщину стимулює Росію частіше проводити обміни військовополоненими

Нагадаємо, головнокомандувач ЗС України Олександр Сирський відвідав військові частини та підрозділи, які діють на Сумщині та у Курській області РФ. Він поспілкувався з командирами бригад та заслухав їхні пропозиції щодо подальших дій.Пізніше заявив, що за результатами поїздки було ухвалено низку рішень, спрямованих на упередження дій ворога та завдання йому максимальних втрат.