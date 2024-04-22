Приблизно 20-25 тисяч російських військовослужбовців ведуть напад на Часів Яр та навколишні населені пункти.

Про це в етері “Суспільне. Студія” повідомив речник оперативно-стратегічного угруповання війська “Хортиця” Назар Волошин.

Зазначається, що у цій боротьбі беруть участь підрозділи 217-го парашутно-десантного полку 98-ї повітряно-десантної дивізії Російських Повітряно-десантних Сил.

“На відтинку навпроти Часового Яру проти нас воюють російські десантники з 217 парашутно-десантного полку 98-ї повітряно-десантної дивізії Росії. Це десь 20-25 тисяч військовослужбовців російських намагаються штурмувати Часів Яр і околиці населених пунктів біля нього”, — розповів Волошин.

Армія РФ продовжує атакувати місто, ігноруючи втрати, але зараз українські захисники контролюють ситуацію і отримують підтримку.

Хоча ворог регулярно атакує українські позиції, він не залишається там надовго, але сили оборони відповідають на ці напади ефективними ударом.

“Вони проводять штурми без закріплення на позиціях. Тобто вони поштурмували й повернулись назад. Це противник проводить ніби розвідку, вираховує місця, де може бути слабке місце, де вдарити. Але Сили оборони завдають нищівних ударів”, — додав Волошин.