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Про це повідомляє МВС.

Під час успішної військової операції бригади “Рубіж” десятки окупантів здалися в полон розвідникам. Більшість з них були мобілізовані і приречені на загибель, але вони обрали життя, скинули зброю і отримали необхідну медичну допомогу від українських бійців.

Українські воїни відзначаються своєю честю та гідністю, тому вони поводяться з полоненими ворога гуманно, у відміну від звірств і катувань, які характерні для російських військових.

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