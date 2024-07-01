Про це повідомляє МВС.
Під час успішної військової операції бригади “Рубіж” десятки окупантів здалися в полон розвідникам. Більшість з них були мобілізовані і приречені на загибель, але вони обрали життя, скинули зброю і отримали необхідну медичну допомогу від українських бійців.
Українські воїни відзначаються своєю честю та гідністю, тому вони поводяться з полоненими ворога гуманно, у відміну від звірств і катувань, які характерні для російських військових.
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