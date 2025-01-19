Російські окупаційні війська впродовж тижня застосували для ударів по Україні близько 550 ударних безпілотників, майже 60 ракет, а також понад 660 керованих авіаційних бомб (КАБів).

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у неділю, 19 січня.

Сили оборони України за цей час змогли збити 33 російські ракети, зокрема балістичні, та 311 ударних дронів. За даними глави держави, ще 136 дронів не досягли своїх цілей.

“Велика вдячність усім нашим воїнам, військовій авіації, зенітникам, підрозділам РЕБ та мобільним вогневим групам. Але незмінне завдання й надалі посилювати захист нашого неба. Більше “петріотів” для України – це більше захисту життя. Більше далекобійності для України – це більше гарантій, що російську війну вдасться зупинити”, – наголосив Зеленський.

Нагадаємо, з 6 по 12 січня росіяни використали майже 700 авіабомб та більш ніж 600 ударних дронів по українських містах і селах, а також по позиціях українських захисників на передовій.