Замах на Сергія Стерненка: деталі від голови СБУ Василя Малюка

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

Голова Служби безпеки України Василь Малюк поділився деталями замаху на волонтера Сергія Стерненка, який стався 1 травня 2025 року. Цю інформацію він озвучив під час прес-конференції 23 червня.

За словами Малюка, причини замаху криються в активній позиції Стерненка під час подій 2014 року та його значному внеску у підтримку фронту. Він передав на передову близько 200 тисяч FPV-дронів для понад 600 підрозділів.

“Сергій був один з тих, хто не дав можливості ворогу створити «Бессарабську народну республіку» в Одесі в 2014 році. Сергій був в авангарді тих, хто жовто-блакитними стягами витримував державницьку позицію. Тому в цей день вони йому і хотіли помститись.” – Василь Малюк

Перед 1 травня Малюк усвідомлював можливість замаху, спираючись на аналіз оперативних даних, хоча конкретної інформації про виконавця ще не було.

Голова СБУ запросив Стерненка на зустріч, де обговорили питання безпеки та надали професійну охорону. Він також розповів про затримання підозрюваної у замаху.

2 травня вранці, коли Стерненко виходив з під’їзду, його помічник йшов першим, сам волонтер – другим, а співробітник спецпідрозділу СБУ “Альфа” – третім. У цей момент жінка відкрила вогонь у спину Стерненку з двох рук.

“Третім виходив наш співробітник, спрацював професійно, скоротив дистанцію, вибив пістолет, знерухомив. До речі, коли вже “сидів” на ній, йому телефонує наш очільник контррозвідувального відділу, який вів цю справу, каже: ‘Ми вирахували, ось така-то мадам, поряд квартиру зняла, вона буде здійснювати замах’. Він каже: ‘Та я вже “сиджу” на ній. Порядок’.” – Василь Малюк

Малюк зазначив, що з початку повномасштабного вторгнення СБУ ставила за мету “обіграти” росіян на етапі підготовки замаху.

“Саме системна робота Служби дозволила запобігти вбивству Сергія Стерненка. Ворог був поряд, ми розуміли, що ФСБ на пів години нас випереджувала, але ми це перекрили за рахунок підняття рівня фізичної безпеки проти кінетичного удару.” – Василь Малюк

Нагадаємо, 1 травня 2025 року Сергій Стерненко повідомив про напад на нього, внаслідок якого отримав поранення. Його прооперували, загрози життю не було, а нападницю затримали. Нею виявилась 45-річна жінка з Одеської області, яка проживала у Києві. За даними СБУ, наприкінці 2024 року її завербували російські спецслужби дистанційно.

2 травня Шевченківський районний суд Києва обрав підозрюваній запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 29 червня.

Щодо історії нападів на Стерненка, 24 травня 2018 року на нього напали двоє чоловіків, одного з яких він смертельно поранив ножем. Сам Стерненко також отримав поранення. Загалом на активіста нападали чотири рази, усі випадки розслідуються.

Двом нападникам 2018 року оголосили підозру в хуліганстві із застосуванням зброї. Один із них помер від поранень, отриманих під час нападу, інший втік за кордон.

7 червня Стерненка викликали до СБУ для вручення підозри за статтею “умисне вбивство”. Слідство стверджує, що він, захищаючись, поранив нападника, який почав тікати, але Стерненко наздогнав його і завдав ще одного поранення, що призвело до смерті. Сам волонтер заперечує перевищення меж самозахисту.