Голова СБУ Василь Малюк поділився подробицями цих диверсій та замахами на інших ворогів України.

Служба безпеки України офіційно не підтверджує, що причетна до ліквідації проросійського політика Іллі Киви та пропагандиста Владлена Татарського, водночас голова спецслужби поділився подробицями цих диверсій.

Про це голова СБУ Василь Малюк розповів в інтерв’ю в ефірі національного телемарафону.

За його словами, питання про причетність СБУ “задано за адресою, але служба жодним чином не визнаватиме цього”.

Малюк зазначив, що Кива був засудженим державним зрадником, який тривалий час працював на росіян. Голова СБУ заявив, що той збирав і передавав інформацію Москві, а потім виїхав до Росії, де продовжив працювати як одна з “говорячих голів” ФСБ РФ для проведення інформаційних операцій Україні.Також Кива курував ряд агентів Кремля в Україні та займався підготовкою диверсій.

Його ліквідували короткою нарізною зброєю калібром 9×19 мм. Спрацювали в район грудної клітини з подальшим контрольним пострілом в голову.

Владлен Татарський до 2014 року був ув’язнений на Донеччині. Згодом ДНРівці його звільнили, після чого Татарський почав воювати в різних незаконних збройних формуваннях і вбивати українців. Перебував у так званих батальйонах “П’ятнашка” та “Восток”.

“Пізніше набрав певної публічної ваги та став рупором Донбасу і “Вагнера”. У нього було півтора мільйона підписників. Він хизувався тим, що вбивав і ґвалтував. Свого часу мав відношення до українських військовополонених, він ввів своєрідну андеграундну тюремну субкультуру і організував зґвалтування наших військовополонених. Тому він кармічно відповів перед українським народом. Ви пам’ятаєте той кафетерій в Пітері, підшефний “Вагнерам”, і ту статуетку йому вручили у вигляді його погруддя, такого золотистого кольору. Він її взяв, там було 400 грамів термобару і він спрацював як бритва стосовно нього“, — розповів Василь Малюк.