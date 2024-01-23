Сьогодні вранці, 23 січня, росія вкотре здійснила масовану ракетну атаку по Україні. Під ударом опинились міста Київ, Харків та Павлоград.

Внаслідок атаки є руйнування цивільної інфраструктури , постраждалі та загиблі.

Київ

Під удар потрапили Святошинський, Печерський та Солом’янський райони. Станом на 9:00 відомо про 18 постраждалих, 13 з них госпіталізовані. Є руйнування житлових будинків, горять автомобілі.. В будинку Святошинського району виявили бойову частину ракети, що не розірвалась.

Харків

Внаслідок ранкового обстрілу рф, повністю зруйновано під’їзд багатоквартирного будинку. Зараз рятувальники намагаються розібрати завали, аби знайти під ними людей. Станом на 9:00 відомо про 28 людей, що отримали поранення, нажаль також є загиблі: дві жінки 56 та 40 років.

Також в одній з найбільш постраждалих частин Київського району міста немає світла, частково води. В передмісті Харкова пошкоджені приватні будинки та горить газопровід.

Павлоград

Внаслідок російської атаки є один загиблий, ще одному чоловіку медики надають допомогу. Про це повідомили у Дніпропетровській ОДА (ОВА).