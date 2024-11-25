Детективи Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) розслідують справу за фактом імовірного збагачення народного депутата Миколи Тищенка на суму понад 30 мільйонів гривень і неправдивого декларування.

Про це повідомляє журналіст Олег Новіков.

Він зазначив, що детективи розслідують факт набуття пов’язаної з Тищенком особи дорогоцінного майна. Йдеться про колишнього директора фірми “Римід” (компанія-власниця ресторану “Велюр”) Сергія Вакальчука.

Зокрема, Вакальчук отримав квартиру в Києві площею майже 100 кв. м в будинку, де був розташований ресторан “Велюр”, дві земельні ділянки та будинок площею 332 кв. м в Козині, що під Києвом, а також автомобіль Mercerdes-Benz V250 2016 року випуску.

За інформацією Bihus, цим майном користувалися Тищенко та його дружина.

“Загалом Вакальчук отримав майна на майже дев’ять мільйонів гривень, ринкова вартість якого набагато вища. Аналіз його доходів підтверджує, що він не міг отримати таке майно”, — зазначає журналіст.

Новіков також нагадав, що слідчі Державного бюро розслідувань (ДБР) знайшли під час обшуків у Тищенка та його дружини мобільні телефони (частину яких пошкодив Тищенко), 491 550 доларів та 390 100 євро готівки, а також наручний годинник Audemars Piguet. На вказане накладено арешт рішеннями Вищого антикорупційного суду як на речові докази, додав він.