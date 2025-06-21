Затримання чоловіка за незаконний перетин кордону між Фінляндією та Росією

Про це повідомила Прикордонна служба Фінляндії, інформує суспільний мовник Yle
У Фінляндії прикордонники затримали чоловіка, який, за попередніми даними, незаконно перетнув кордон у районі Паріккала, що межує з Росією. Цю інформацію оприлюднила Прикордонна служба Фінляндії, повідомляє місцевий мовник Yle.
Інцидент стався 20 червня, у п’ятницю, неподалік населеного пункту Піткяпох’я. Порушника виявили завдяки системі технічного спостереження, після чого його швидко затримав прикордонний патруль.
Згідно з попередніми даними, чоловік спочатку перетнув кордон у бік Росії, а потім повернувся назад до Фінляндії.
Прикордонники південно-східної Фінляндії вже зв’язалися з колегами в районі Виборга для з’ясування всіх обставин. Наразі триває попереднє розслідування, деталі поки що не розголошуються.
Ситуація з кордоном між Росією та Фінляндією
У 2023 році близько 1300 мігрантів з країн, таких як Сирія та Сомалі, прибули через Росію до кордону Фінляндії з метою подання заяв на отримання притулку. У відповідь на це Фінляндія безстроково закрила всі вісім пунктів пропуску для пасажирів на кордоні з Росією.
Росія заперечує свою причетність до організації міграційних потоків і розкритикувала рішення Фінляндії, вважаючи його проявом антиросійської політики. Після закриття кордону кількість мігрантів, які намагаються потрапити до Фінляндії, значно зменшилася, проте прикордонна служба підкреслює важливість наявності огорожі.
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