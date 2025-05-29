Затримання чоловіка за погрози і вибух страйкбольною гранатою в Рівненській області

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

У Рівненській області затримали чоловіка, який погрожував правоохоронцям вбивством. За інформацією поліції, інцидент стався, коли підозрюваний, 40-річний житель села Данчиміст, кинув у бік патрульних страйкбольну гранату, яка вибухнула.

Інспекторка відділу комунікації поліції Катерина Пилипчук розповіла, що подія сталася 29 травня приблизно о 04:20 на автодорозі Городище-Рівне-Старокостянтинів, поблизу Костополя. Патрульні зупинили автомобіль ВАЗ 2104, за кермом якого був підозрюваний.

Під час спілкування з водієм правоохоронці помітили ознаки алкогольного сп’яніння. Чоловік погодився пройти огляд, але прилад показав помилку через неналежне дихання. Обурений цим, водій знову сів у своє авто, замкнувся і почав погрожувати поліцейським вбивством.

Коли патрульні вимагали, щоб він вийшов з автомобіля, чоловік проігнорував їхні вимоги і кинув у їхній бік боєприпас, який вибухнув. На щастя, ніхто не постраждав, оскільки це була страйкбольна граната.

Після вибуху правоохоронці затримали водія і помістили його до ізолятора тимчасового тримання. Повторний огляд показав, що рівень алкоголю в його крові становив 0,31 проміле. Вибухотехніки вилучили уламки гранати, важіль та металеве кільце з чекою.

Слідчі вже повідомили чоловіку про підозру у погрозі або насильстві щодо працівника правоохоронного органу. Наразі вирішується питання про обрання запобіжного заходу. За цією статтею передбачено покарання у вигляді виправних робіт до двох років, арешту до шести місяців, обмеження волі до трьох років або позбавлення волі на той самий строк.