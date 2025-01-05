Лише у Херсонській області за 4 січня поранені дев’ятеро цивільних через російські удари.

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

За його словами, минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Антонівка, Садове, Придніпровське, Молодіжне, Білозерка, Станіслав, Широка Балка, Берислав, Томарине, Золота Балка, Дудчани, Новорайськ, Червоний Маяк, Новоберислав, Гаврилівка, Веселе, Козацьке, Кізомис, Новоолександрівка, Милове, Токарівка, Ольгівка, Іванівка, Миколаївка, Дніпровське, Львове, Монастирське, Тягинка, Томина Балка, Велетенське, Новотягинка, Благовіщенське, Комишани та місто Херсон.

Російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 2 приватні будинки. Також окупанти понівечили газогін та гараж.