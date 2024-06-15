Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон заявляє про необхідність «полювання» на танкери, які нелегально перевозять по світу російську нафту.

Про це повідомляє Corriere della Sera.

Очільник відомства підкреслив, що Велика Британія тісно співпрацює з країнами Європейського Союзу. Зокрема у питання введення санкцій проти російських компаній та осіб, які допомагають продовжувати війну в Україні.

«Ми також маємо полювати на фантомний флот, який нелегально доставляє російську нафту по всьому світу: щоразу, коли вони наближатимуться до італійського порту, я хочу бути впевненим, що вони будуть заблоковані. Ми покажемо Путіну, що ми повністю підтримуємо Україну: ми будемо полювати за грошима, за нафтою, ми зупинимо газ, ми зупинимо кораблі, ми зробимо все можливе, щоб зупинити російську військову машину і показати російському президенту безглуздість його дій», – сказав Кемерон.

Також глава британського МЗС підтвердив доцільність завдання ударів по на російських об’єктах та військах західною зброєю.

«Україна має право на самооборону, і це також означає, якщо у вас є російські війська, які скупчуються через кордон, ви маєте право використовувати зброю, щоб зупинити їх. З точки зору міжнародного права та здорового глузду, Київ має право завдавати ударів по російських військах, коли вони організовують вхід в Україну», – наголосив Кемерон.