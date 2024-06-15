Про це повідомляє Corriere della Sera.
Очільник відомства підкреслив, що Велика Британія тісно співпрацює з країнами Європейського Союзу. Зокрема у питання введення санкцій проти російських компаній та осіб, які допомагають продовжувати війну в Україні.
«Ми також маємо полювати на фантомний флот, який нелегально доставляє російську нафту по всьому світу: щоразу, коли вони наближатимуться до італійського порту, я хочу бути впевненим, що вони будуть заблоковані. Ми покажемо Путіну, що ми повністю підтримуємо Україну: ми будемо полювати за грошима, за нафтою, ми зупинимо газ, ми зупинимо кораблі, ми зробимо все можливе, щоб зупинити російську військову машину і показати російському президенту безглуздість його дій», – сказав Кемерон.
Також глава британського МЗС підтвердив доцільність завдання ударів по на російських об’єктах та військах західною зброєю.
«Україна має право на самооборону, і це також означає, якщо у вас є російські війська, які скупчуються через кордон, ви маєте право використовувати зброю, щоб зупинити їх. З точки зору міжнародного права та здорового глузду, Київ має право завдавати ударів по російських військах, коли вони організовують вхід в Україну», – наголосив Кемерон.