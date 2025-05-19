Генеральне управління зовнішньої безпеки Франції (DGSE) рішуче спростувало заяву Павла Дурова, засновника месенджера Telegram, про нібито блокування проконсервативних акаунтів, пов’язаних із президентськими виборами в Румунії. Це стало відомо з офіційної заяви DGSE, опублікованої France Info.

У DGSE підкреслили: “Ми категорично заперечуємо будь-які звинувачення у тому, що надходили запити на заборону акаунтів, пов’язаних із виборчим процесом”.

Раніше Дуров стверджував, що одна з країн Західної Європи звернулася до Telegram з проханням обмежити доступ до політичних каналів консервативного спрямування в Румунії напередодні виборів. Хоча він не назвав конкретну країну, його повідомлення містило емодзі багета, що натякало на Францію.

Міністерство закордонних справ Франції назвало ці звинувачення “безпідставними” і відкинуло будь-які зв’язки з втручанням у румунські вибори.

Водночас речник румунського МЗС заявив про наявність ознак втручання Росії у вибори, а також про “вірусну кампанію поширення фейкових новин у Telegram та інших платформах”.

Щодо виборів у Румунії, Верховний конституційний суд скасував результати голосування, що відбулося в листопаді 2024 року. Тоді проросійський кандидат Келін Джорджеску виграв перший тур, але через підозри у втручанні РФ йому було заборонено балотуватися.

Перший тур позачергових президентських виборів відбувся 4 травня 2025 року. У другий тур пройшли ультраправий кандидат Джордже Сіміон, який отримав 40,96% голосів, та незалежний кандидат, голова Бухареста Нікушор Дан, з 20,99% голосів.

18 травня 2025 року відбувся другий тур президентських виборів, за результатами якого перемогу здобув Нікушор Дан, набравши понад 54% голосів. Його опонент Джордже Сіміон отримав понад 46% голосів.