Джо Байден, колишній президент США, до нещодавнього часу не був обізнаний про свій діагноз раку простати. Цю інформацію підтвердив речник експрезидента Кріс Мігер, спростовуючи чутки про можливе приховування хвороби з боку Дональда Трампа.

Мігер зазначив, що останній тест на рівень антигену простати (PSA), який є стандартним методом для виявлення раку, був проведений ще у 2014 році, коли Байдену було 72 роки. Наразі ж йому 82 роки. Чому такі обстеження не проводили під час його президентства, залишилося без відповіді як з боку Мігера, так і лікаря Байдена Кевіна О’Коннора.

Прихильники Байдена та деякі медики вказують на те, що існують рекомендації не проводити регулярні тести на рак простати для чоловіків старше 70 років. Проте, деякі, як-от 78-річний Дональд Трамп, все ж проходять такі обстеження. За інформацією, його останній тест показав нормальні результати.

Онколог і колишній радник Білого дому Єзекіїл Емануель підкреслив, що для президентів, особливо старше 70 років, мають бути встановлені вищі стандарти оцінки здоров’я.

Звинувачення у приховуванні інформації

Дональд Трамп, чинний президент США, висловив думку, що “хтось приховує факти” щодо діагнозу раку простати у Джо Байдена. Він припустив, що Байден або його медична команда намагалися замовчати про хворобу та зниження когнітивних функцій під час його президентства, про що повідомляє британська газета The Telegraph.

Трамп також поставив під сумнів лікаря, який проводив медичний огляд Байдена у центрі Волтера Ріда, припускаючи, що рак міг бути пропущений або лікар надав неправдиву інформацію. Крім того, він висловив сумніви щодо розумових здібностей Байдена.

Діагноз Джо Байдена

18 травня 2025 року речник 46-го президента США Джо Байдена оголосив, що у політика виявили агресивну форму раку простати. Проте, за його словами, хвороба виявилася “чутливою” до гормональної терапії, що дозволяє ефективно контролювати її розвиток.

Дональд Трамп, дізнавшись про діагноз, побажав своєму попереднику швидкого одужання.

19 травня 2025 року син президента Дональд Трамп-молодший відреагував на новини про рак простати у Джо Байдена, запитуючи, як його дружина – докторка Джилл Байден – могла не помітити хворобу у чоловіка. Важливо зазначити, що колишня перша леді є докторкою педагогічних наук, а не медиком.