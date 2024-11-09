Глава Міністерства закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що діалог між президентом України Володимиром Зеленським і переможцем президентських виборів у Сполучених Штатах Америки Дональдом Трампом вже налагоджено.

Про це Сибіга заявив на спільній пресконференції з головою європейської дипломатії Жозепом Боррелем, який зараз перебуває у Києві.

“Діалог між президентом Зеленським і президентом-електом Трампом вже налагоджено, і він встановлений. І якраз тут швидкість проведення цієї телефонної розмови — пряме свідчення існуючого прямого діалогу між главами держав, який, повторюся, вже налагоджено, існує і продовжується. Звичайно, що обговорювалися можливі майбутні контакти на рівні лідерів”, — сказав Сибіга.

Міністр також додав, що команди будуть розпочинати практичну підготовку для організації зустрічі Зеленського і Трампа.