Третій етап Діамантової ліги, одного з найпрестижніших турнірів з легкої атлетики, відбудеться в Досі 16 травня 2025 року. Цей етап стане продовженням сезону, що налічує 15 етапів, і відзначиться відсутністю українських атлетів, оскільки Марина Бех-Романчук була виключена зі змагань через позитивний допінг-тест.

Змагання розпочнуться о 17:48 за київським часом з чоловічого метання диска. Серед учасників – Метт Денні, який займає друге місце у світовому рейтингу, олімпійський чемпіон Токіо Даніель Столь та чемпіон світу 2022 року Крістіан Чех. У квітні цього року Денні та литовець Міколас Алекна продемонстрували вражаючі результати, хоча їхні досягнення піддалися критиці через несприятливі погодні умови.

О 18:02 розпочнуться жіночі стрибки з жердиною, де змагатимуться Кеті Мун та Аліша Ньюман, срібна та бронзова призерки Олімпіади в Парижі. Мун є дворазовою чемпіонкою світу та олімпійською чемпіонкою 2020 року, а Ньюман встановила національний рекорд Канади, стрибнувши на 4,85 м.

О 18:23 відбудеться жіночий потрійний стрибок, в якому змагатимуться олімпійська чемпіонка Тея Лафон з Домініканської Республіки та віцечемпіонка Ямайки Шанейка Ріккетс. Для Лафон це буде другий старт у сезоні, а Ріккетс виступить вдруге в літній частині сезону.

Змагання на дистанції 400 метрів для жінок розпочнуться о 19:04, а о 19:10 стартують чоловічі стрибки у висоту, в яких братимуть участь два олімпійських чемпіони – Мутаз Баршим (Токіо) та Геміш Керр (Париж-2024), який наразі є лідером сезону. Також у цій дисципліні виступлять японець Роїчі Акаматсу та ямаєць Реймонд Річардс.

О 19:13 та 19:24 відбудуться чоловічі забіги на 800 метрів та 110 метрів з бар’єрами відповідно, а о 19:36 – жіночий біг на 100 метрів. Цей етап стане особливим завдяки поверненню олімпійської чемпіонки Шеллі-Енн Фрейзер-Прайс, яка вперше за три роки знову візьме участь у Діамантовій лізі. Її суперницями стануть бронзова призерка чемпіонату світу 2019 року Муджинга Камбунджі та ще три ямайські бігунки.

О 19:43 на метання списа вийде дворазовий олімпійський медаліст і чинний чемпіон світу Нірадж Чопра, який змагатиметься з бронзовим призером Парижа-2024 Андерсоном Пітерсом та іншими відомими атлетами. Після змагань у Досі Чопра планував провести турнір в Індії, але через конфлікт із сусідньою країною його відклали.

Завершать програму забіги на 5000 метрів серед чоловіків о 19:45, 1500 метрів серед жінок о 20:08, 200 метрів серед чоловіків о 20:22, де дебютуватиме олімпійський чемпіон Леціле Тебого з Ботсвани, а також 400 метрів з бар’єрами серед чоловіків о 20:33.

Фінальним видом програми стане забіг на 3000 метрів з перешкодами серед жінок о 20:44, в якому візьмуть участь усі три медалістки Олімпіади в Парижі – Вінфред Яві з Бахрейну, угандійка Перут Чемутай та кенійка Фейт Черотич, яка стала переможницею сезону Діамантової ліги 2024 року.