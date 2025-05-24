Вбивство Андрія Портнова в Іспанії: свідком став Дієго Сімеоне

Як повідомляє медіа elespanol.com

Дієго Сімеоне, тренер іспанського футбольного клубу “Атлетіко”, разом із дружиною стали свідками жахливого вбивства колишнього заступника голови Адміністрації президента України Андрія Портнова в Іспанії. Про цю трагічну подію повідомила його дружина, Карла Перейра.

Інцидент стався 21 травня неподалік від Мадрида. Андрія Портнова застрелили біля воріт Американської школи Мадрида в Посуело-де-Аларкон, де навчаються діти Сімеоне та Перейри. Вбивство сталося близько 9:15 ранку, коли батьки поверталися після того, як відвели своїх дітей на заняття.

Сім’я Сімеоне, яка саме відводила доньок Франческу та Валентину до школи, стала свідком цього трагічного моменту. Карла Перейра поділилася своїми враженнями: «Це був надзвичайно важкий момент для всіх нас. Ми опинилися там у той час. Це дуже чутлива тема. Ситуація залишила по собі неприємні відчуття».

Національна поліція отримала повідомлення про вогнепальні поранення на громадській вулиці. На момент інциденту всі учні, від дошкільнят до старшокласників, вже були в класах. Правоохоронці, які прибули на місце події, підтвердили, що Портнов помер від травм, несумісних із життям.

Наразі особа вбивці залишається невідомою, а поліція Мадрида активно проводить розслідування цієї справи.