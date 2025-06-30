Про це повідомила пресслужба Міністерства цифрової трансформації

У застосунку “Дія” для автовласників з’явилася нова функція – можливість заміни технічного паспорта. Про це повідомила пресслужба Міністерства цифрової трансформації України.

Тепер не потрібно їхати в сервісний центр МВС, щоб отримати нове свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу. Достатньо зробити кілька кліків у “Дії”, і документ буде доставлений до вас кур’єром або на відділення Укрпошти.

Скористатися новою послугою можуть українці, які досягли 18-річного віку, мають податковий номер (РНОКПП) у “Дії”, а також біометричний документ – паспорт або посвідку. Важливо, щоб вони були власниками автомобіля та свідоцтва про його реєстрацію.

Процес заміни техпаспорта виглядає наступним чином:

відкрийте застосунок “Дія”;

перейдіть у розділ “Сервіси”;

оберіть “водієві” та натисніть на “заміна техпаспорта”.

Після цього потрібно заповнити заяву, перевірити введені дані та вибрати спосіб доставки – кур’єром або до відділення Укрпошти.

У Міністерстві нагадують, що заміна техпаспорта може бути необхідною у випадках зміни персональних даних, втрати або пошкодження документа, а також при виборі нового номерного знака.

Якщо ж у автомобіля змінилися технічні характеристики, такі як об’єм двигуна, тип пального чи колір, то для цього потрібно буде звертатися до сервісного центру МВС особисто.

Раніше Михайло Федоров, очільник Мінцифри, зазначав, що в “Дії” планують запровадити можливість складання онлайн-іспиту для отримання водійського посвідчення. З травня 2023 року у застосунку також доступна функція заміни водійського посвідчення.

Купівля-продаж та перереєстрація автомобілів у “Дії”

Про можливість купівлі-продажу автомобілів через застосунок “Дія” вперше повідомив президент Володимир Зеленський на Diia Summit 2023 у грудні 2023 року.

Він зазначив, що за 15 хвилин можна буде купити або продати автомобіль через смартфон і отримати новий техпаспорт та номерні знаки поштою.

Мстислав Банік, керівник із розвитку е-послуг у Мінцифрі, уточнив, що ця послуга стосуватиметься вторинного ринку та першого продажу автомобіля протягом року. Для перепродувачів, які займаються постійною купівлею-продажем автомобілів, ця послуга не буде доступна.

20 грудня 2023 року Михайло Федоров повідомив, що у застосунку “Дія” також запрацювала функція перереєстрації автомобіля.