Нові будівельні послуги у застосунку “Дія” для приватних будинків

Про це повідомило Міністерство розвитку громад та територій у четвер, 19 червня.

Незабаром у застосунку “Дія” для власників приватних будинків стануть доступними дві нові послуги: можливість повідомити про початок будівельних робіт на основі будівельного паспорта та про завершення будівництва. Про це стало відомо 19 червня з повідомлення Міністерства розвитку громад та територій.

“Уряд ухвалив постанову, яка дозволить подати повідомлення про початок будівельних робіт на підставі будівельного паспорта та повідомити про завершення будівництва через застосунок ‘Дія’. Це черговий крок до цифровізації містобудівної сфери, підвищення прозорості та мінімізації корупційних ризиків,” – Міністерство розвитку громад та територій

У найближчому майбутньому власники приватних будинків зможуть скористатися такими цифровими сервісами:

повідомлення про початок будівельних робіт;

подання декларації про готовність об’єкта до експлуатації.

Ці послуги будуть доступні для об’єктів, площа яких не перевищує 500 м² і які мають до 2 поверхів, а також для господарських споруд, таких як гаражі, літні кухні та сараї.

Крім того, у застосунку “Дія” з’являться push-повідомлення, які інформуватимуть користувачів про успішну подачу документів до Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва (ЄДЕССБ) та про результати їх розгляду для будівельних послуг, оформлених у ЦНАПі.

Впровадження цих послуг має на меті зменшити вплив людського фактора, спростити процедури та забезпечити контрольованість процесів, як зазначили у Міністерстві розвитку громад та територій.

На даний момент послуги знаходяться на стадії розробки, і про дату їх запуску буде повідомлено додатково.

Цифровізація будівельних послуг реалізується Міністерством розвитку громад та територій України у співпраці з Міністерством цифрової трансформації України за підтримки проєкту “Цифровізація для зростання, доброчесності та прозорості” (UK DIGIT), який впроваджується Фондом Євразія за фінансування уряду Великої Британії (UK Dev). Партнером проєкту є Фонд Східна Європа.