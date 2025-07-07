Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

У мобільному застосунку “Дія” з’явився новий розділ під назвою “Ветеран Pro”, який об’єднує всі важливі державні послуги для ветеранів та ветеранок на одній сторінці. Цю інформацію підтвердила кореспондентка.

Щоб скористатися новим функціоналом, користувачам потрібно оновити застосунок “Дія”, перейти до розділу “Сервіси” та вибрати “Ветеран Pro”. Важливо зазначити, що доступ до цього розділу матимуть лише ті, хто має статус учасника бойових дій.

У новому розділі можна знайти фахівців, які супроводжують ветеранів; наразі в громадах працює близько 1400 таких спеціалістів. Крім того, користувачі можуть дізнатися про пільги на житло в рамках програми “єОселя” та ознайомитися з можливостями у ветеранському спорті. Перелік послуг у цьому розділі буде постійно оновлюватися.

“Це цифровий простір в застосунку Дія, де зібрані всі ключові державні послуги для ветеранів та ветеранок – від пошуку фахівця із супроводу до грантів та ветеранського спорту. Вони можуть швидко отримувати інформацію.” – Розробники застосунку “Дія”

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що в Україні зареєстровано понад 1,3 мільйона ветеранів. Для них вже доступні різноманітні послуги, включаючи підтримку бізнесу та пільги на житло.

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров підкреслив, що оновлений сервіс дозволить швидко знаходити необхідні послуги всього за кілька кліків. Наразі в “Дії” зареєстровано понад 556,2 тисячі посвідчень ветерана. Він також зазначив, що незабаром планується змінити значок “Дії” при завантаженні додатка для ветеранів.

Розробка розділу “Ветеран Pro” стала результатом опитування серед ветеранів, яке показало потребу в новому функціоналі. Ветерани висловили бажання, щоб вся інформація була доступна через соціальні мережі або в застосунку “Дія”.