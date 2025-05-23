Про це повідомляє пресслужба “Дії”

З 24 по 27 травня 2025 року у застосунку “Дія” не будуть доступні послуги, пов’язані із заміною водійського посвідчення, перереєстрацією автомобілів та шерингом. Цю інформацію підтвердила пресслужба “Дії”.

Причиною тимчасового призупинення роботи цих сервісів є проведення технічних робіт над двома важливими електронними реєстрами: Єдиним державним реєстром транспортних засобів та Реєстром адміністративних правопорушень у сфері безпеки дорожнього руху.

З 28 травня користувачі знову зможуть скористатися улюбленими послугами всього за кілька кліків, як зазначили у пресслужбі.

Раніше міністр цифрової трансформації Михайло Федоров анонсував нову послугу, яка дозволить замінювати технічний паспорт автомобіля. Наразі розробники активно тестують цей сервіс.

Також планується впровадження можливості складання онлайн-іспиту для отримання водійського посвідчення, про що розповідав очільник Мінцифри.

Варто зазначити, що з травня 2023 року у “Дії” вже доступна послуга заміни водійського посвідчення.

Купівля-продаж та перереєстрація автомобілів через “Дію”

Ідея про можливість купівлі-продажу автомобілів через застосунок “Дія” була вперше озвучена президентом Володимиром Зеленським на Diia Summit 2023 у грудні 2023 року.

Він зазначив, що за 15 хвилин користувачі зможуть купити або продати автомобіль, отримавши новий технічний паспорт та номерні знаки поштою.

Керівник із розвитку електронних послуг у Мінцифрі Мстислав Банік уточнив, що ця послуга стосуватиметься вторинного ринку та першого продажу автомобіля протягом року. Для перепродувачів, які займаються постійною купівлею-продажем автомобілів, ця послуга не буде доступна.

20 грудня 2023 року міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив, що у “Дії” запрацювала послуга перереєстрації автомобілів, що стало важливим кроком у розвитку цифрових державних послуг.