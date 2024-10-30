Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Він зазначив, що TIME щороку відзначає 200 інновацій, що змінюють світ. Цього разу “Дія” потрапила до престижного списку за надання першої у світі можливості укласти шлюб повністю онлайн.

Федоров зауважив, що цю нагороду отримували OpenAI GPT-4, Zoom та Duolingo.

“Вдячний команді, яка працює 24/7, щоб досягати таких результатів, і, звісно, користувачам. Ви – драйвери трансформації, підтримуєте наші ідеї, користуєтесь послугами, робите про них меми, показуєте “Дію” іноземцям. Ви постійно даєте фідбек, не завжди позитивний, критичний, і це правильно, адже ми завжди вас слухаємо, щоб ставати краще”, – наголосив міністр.