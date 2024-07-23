Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у Telegram.

“Раніше, щоб дізнатися причину, треба було звертатися в сервісний центр МВС, а тепер не потрібно робити зайвих рухів”, написав Федоров.

Згідно з його повідомленням, щоб уникнути перекупів, продати через “Дію” можна тільки одне авто.

У свою чергу, в Головному сервісному центрі зауважили, що у “Дії” можна дізнатися причину відмови у перереєстрації авто. Відповідне оновлення застосунку вже доступне.

Основні причини відмови перереєстрації транспортного засобу в Дії:

  • транспортний засіб перебуває у розшуку в Інтерполі;
  • транспортний засіб або номерний знак перебувають у розшуку в поліції;
  • одна зі сторін перебуває в розшуку в поліції;
  • свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу або паспорт відображається у базі даних поліції як втрачене;
  • у продавця є чинні відкриті виконавчі провадження;
  • наявні обтяження в реєстрах Міністерства юстиції  щодо заборони на відчуження;
  • транспортний засіб є речовим доказом у кримінальній справі.

Після усунення причини відмови, можна перереєстровувати транспортний засіб онлайн або в сервісному центрі МВС.

Також у ГСЦ нагадали, що послуга з перереєстрації транспортного засобу у застосунку Дія доступна тільки для фізичних осіб 1 раз на рік. Купити чи продати онлайн можна легкові автомобілі, мотоцикли та мопеди.

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