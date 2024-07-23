Мінцифра спільно з МВС та сервісними центрами доопрацювала водійські послуги. Тепер "Дія" вказуватиме причину, якщо українцям раптом буде відмовлено в перереєстрації авто.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у Telegram.

“Раніше, щоб дізнатися причину, треба було звертатися в сервісний центр МВС, а тепер не потрібно робити зайвих рухів”, — написав Федоров.

Згідно з його повідомленням, щоб уникнути перекупів, продати через “Дію” можна тільки одне авто.

У свою чергу, в Головному сервісному центрі зауважили, що у “Дії” можна дізнатися причину відмови у перереєстрації авто. Відповідне оновлення застосунку вже доступне.

Основні причини відмови перереєстрації транспортного засобу в Дії:

транспортний засіб перебуває у розшуку в Інтерполі;

транспортний засіб або номерний знак перебувають у розшуку в поліції;

одна зі сторін перебуває в розшуку в поліції;

свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу або паспорт відображається у базі даних поліції як втрачене;

у продавця є чинні відкриті виконавчі провадження;

наявні обтяження в реєстрах Міністерства юстиції щодо заборони на відчуження;

транспортний засіб є речовим доказом у кримінальній справі.

Після усунення причини відмови, можна перереєстровувати транспортний засіб онлайн або в сервісному центрі МВС.

Також у ГСЦ нагадали, що послуга з перереєстрації транспортного засобу у застосунку Дія доступна тільки для фізичних осіб 1 раз на рік. Купити чи продати онлайн можна легкові автомобілі, мотоцикли та мопеди.