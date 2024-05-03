Україна закликає до подальшого посилення тиску на РФ, до залучення нових держав у санкційну коаліцію, до покарання тих, хто допомагає обходити санкції.

Денис Шмигаль під час засідання уряду закликав партнерів до подальшого посилення тиску на РФ. А також залучати нові держави у санкційну коаліцію і до покарання тих, хто допомагає обходити санкції.

“Дієві санкції — це вагомий елемент примусу росії до миру. За останній місяць ми побачили низку важливих санкційних ініціатив:

Рада ЄС продовжила санкції проти осіб та установ за порушення суверенітету та територіальної цілісності України. Почалася робота над чотирнадцятим пакетом європейських санкцій”, – розповів Шмигаль у своєму Телеграм каналі.

Очільник уряду також розповів про кроки інших міжнародних партнерів, які створюють тиск на росіян. Наприклад, США та Велика Британія оголосили про ембарго на імпорт російського алюмінію, міді та нікелю.

Сенат Сполучених Штатів проголосував за закон про заборону імпорту збагаченого урану з РФ. Також американський уряд активував санкції щодо майже двохсот фізичних і юридичних осіб, які допомагають російському оборонному комплексу.

Денис Шмигаль також подякував кожному з партнерів за послідовність і рішучість.