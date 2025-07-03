Службове розслідування в DIM через внесення застави за міністра Чернишова

Про це повідомили у пресслужбі Максима Кріппи на Радіо Свобода

Максим Кріппа, інвестор української девелоперської групи DIM (Development Investment Management), ініціює службове розслідування стосовно Дарії Бедя, маркетингової директорки компанії. Вона внесла частину застави за міністра національної єдності Олексія Чернишова, якого підозрюють у зловживанні службовим становищем та отриманні неправомірної вигоди. Про це стало відомо з повідомлення пресслужби Максима Кріппи.

Згідно з інформацією, отриманою від “Схем”, Дарія Бедя внесла 44 мільйони гривень із загальної застави у 120 мільйонів. Інші 10 мільйонів гривень надала дружина Чернишова, Світлана, а найбільшу частину – 66 мільйонів гривень – забезпечило ТОВ “Форавто тор” з Дніпра.

У пресслужбі бізнесмена зазначили:

“Нам про цю ситуацію (із внесенням застави – ред.) стало відомо із вашого запиту. Після отримання якого Максим Кріппа звернувся до партнерів по Групі з ініціативою проведення службового розслідування щодо особистої діяльності вказаного співробітника.”

Журналісти отримали пояснення, що Кріппа не займається операційним управлінням групи компаній і не знає про діяльність окремих менеджерів, особливо в питаннях, що не стосуються їхніх функціональних обов’язків.

Олександр Насіковський, засновник і керуючий партнер групи DIM, у коментарі зазначив, що не був обізнаний про внесення застави Дарією Бедя:

“Я про це перший раз чую. Зі мною внесення цієї застави вона не узгоджувала.”

Він також додав, що не знайомий із Чернишовим і ніколи не спілкувався з ним. Насіковський повідомив, що Дарія Бедя вирішила залишити компанію:

“Вона ухвалила рішення звільнитися на цьому тижні. Повідомила вона мені минулого тижня, а в п’ятницю в неї – останній день. Це було її рішення, ніхто її не звільняв.”

Передумови та хід справи

13 червня НАБУ і САП оголосили про викриття масштабної корупційної схеми у будівельній сфері за участю високопосадовців. Серед підозрюваних – колишній держсекретар Мінрегіону, чинний член правління НАК “Нафтогаз України” та ексрадник міністра.

Медіа пов’язували цю справу з міністром Чернишовим. Зокрема, НАБУ і САП затримали двох його соратників – Максима Горбатюка та Василя Володіна, які працювали з ним у міністерстві, а потім перейшли до “Нафтогазу”.

У цей час міністр Чернишов перебував у плановому відрядженні в країнах ЄС. 22 червня він повернувся в Україну і заявив про намір продовжувати роботу в уряді.

23 червня Чернишов опублікував допис у Facebook, де повідомив, що прибув до НАБУ, щоб “розібратися в ситуації”. Того ж дня йому повідомили про підозру у зловживанні службовим становищем та отриманні неправомірної вигоди в особливо великому розмірі за період 2020-2022 років, коли він очолював Міністерство розвитку громад і територій.

Після цього Чернишова призначили керувати “Нафтогазом України”, а наприкінці 2024 року – очолити Міністерство національної єдності, основним завданням якого є повернення українських біженців додому.

27 червня під час обрання запобіжного заходу Чернишов заявив, що не планує залишати посаду, пояснюючи це великою кількістю роботи та досягненнями міністерства, зокрема прийняттям закону про множинне громадянство.

Того ж дня суд обрав йому запобіжний захід у вигляді застави у 120 мільйонів гривень із низкою обов’язків, які діятимуть до 27 серпня. Серед них – прибувати за вимогою до детектива або суду, повідомляти про зміну місця проживання чи роботи, не залишати територію України без дозволу та утримуватися від спілкування з іншими підозрюваними чи свідками.

2 липня Вищий антикорупційний суд відмовився відстороняти Чернишова від посади міністра національної єдності.

Того ж дня за Чернишова внесли заставу у повному обсязі – 120 мільйонів гривень. Заставу забезпечили його дружина Світлана, маркетингова директорка групи компаній DIM Дарія Бедя та ТОВ “Форавто тор”.