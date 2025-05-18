Футбольний клуб “Динамо” з Києва здобув своє перше чемпіонство в Українській Прем’єр-лізі за останні чотири роки, завершивши матч з “Чорноморцем” внічию 1:1 у 29-му турі. Кияни, які цього сезону не зазнали жодної поразки, вже після попереднього туру мали всі шанси на титул, адже “Олександрія” програла “Карпатам” з рахунком 1:2, відставши на п’ять очок.

Для того, щоб стати чемпіонами, “Динамо” потрібно було або виграти, або зіграти внічию з “Чорноморцем”. У підсумку, хоча матч закінчився внічию, цього виявилося достатньо, щоб кияни стали недосяжними для “Олександрії”.

Перший гол у матчі був забитий на 18-й хвилині, але м’яч Андрія Ярмоленка було скасовано після перегляду VAR через гру рукою. Після перерви Ярмоленко реалізував пенальті, призначений за порушення правил з боку захисника “Чорноморця”, відкривши рахунок – 1:0.

Однак “Чорноморець” не здався і на 68-й хвилині зрівняв рахунок завдяки голу Олексія Хобленка, який, перегравши двох оборонців, точно пробив головою – 1:1.

Перед останнім туром “Динамо” має три очки переваги над “Олександрією”, яка перемогла “Верес” з рахунком 3:1. Результати очних зустрічей між цими командами означають, що “Олександрія” втратила шанси на чемпіонство, але забезпечила собі срібні медалі.

Топ-3 команди УПЛ 2024/25 перед останнім туром виглядають наступним чином:

“Динамо” – 69 очок (29 матчів), різниця голів 60:18

“Олександрія” – 66 очок (29 матчів), різниця голів 46:22

“Шахтар” – 61 очко (29 матчів), різниця голів 67:45

Здобувши своє 17-те чемпіонство, “Динамо” встановило новий рекорд як найтитулованіший клуб в історії українського футболу. “Шахтар” займає друге місце з 15 титулами. Ця перемога стала першою для “біло-синіх” за останні чотири сезони, адже востаннє вони ставали чемпіонами у 2021 році, після чого два титули виграв “Шахтар”.