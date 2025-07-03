Нападник “Ліверпуля” та збірної Португалії Діогу Жота загинув у віці 28 років. Як повідомляє видання Marca

Діогу Жота, нападник “Ліверпуля” та збірної Португалії, трагічно загинув у віці 28 років. Цю сумну новину повідомило видання Marca.

За даними джерела, аварія сталася в іспанській провінції Самора, коли автомобіль гравця втратив керування, з’їхав з дороги та загорівся.

Вогонь від автомобіля поширився на навколишню рослинність. Свідки інциденту викликали швидку допомогу, але, на жаль, врятувати Діогу не вдалося.

У момент аварії в машині також перебував його брат Андре, якому 26 років, і який також є професійним футболістом.

Діогу Жота: кар’єра та досягнення

Діогу Жота був важливою фігурою у складі “Ліверпуля” та збірної Португалії. Він зіграв 182 матчі за “Ліверпуль” у всіх турнірах, забивши 65 голів.

Протягом своєї кар’єри він здобув Лігу чемпіонів у сезоні 2024/25, а також Кубок ліги та Кубок Англії у 2022 році.

У складі збірної Португалії Жота провів 49 матчів, в яких забив 14 голів. Він також став чемпіоном Ліги націй у 2019 та 2024 роках разом із національною командою.