Дипломати та політики з різних країн, одягнені у вишиванки, привітали українців з Днем вишиванки, висловивши свої побажання через соціальні мережі. Міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс підкреслив, що кожен стібок вишиванки є символом національної ідентичності та гордості, які неможливо знищити. Він зазначив, що носіння вишиванки є знаком підтримки України, її свободи та прагнення до мирного майбутнього в Європейському Союзі та НАТО.

Єврокомісарка з питань розширення ЄС Марта Кос, також у вишиванці, звернулася до українців українською мовою, акцентуючи, що Європейський Союз підтримує Україну не лише в оборонних питаннях, а й у визнанні унікальності її культури. Вона зазначила, що вишиванка є символом української ідентичності, стійкості та приналежності, а майбутнє України – це частина європейського дому.

Офіс Ради Європи в Україні також приєднався до святкувань, підкреслюючи, що вишиванка є давнім символом єдності, традицій та культурного багатства українського народу. У своєму повідомленні команда Ради Європи привітала всіх з Днем вишиванки.

Голова представництва ЄС в Україні Катаріна Матернова відзначила, що українська вишиванка символізує незламний дух та є частиною європейської культурної різноманітності. Вона підкреслила, що це свято об’єднує українців та їхніх друзів по всьому світу, а культурна спадщина України є невід’ємною частиною європейських цінностей.

Посол Латвії Інга Станітє-Толочкєнє також привітала українців, назвавши вишиванку символом єдності, автентичності та національної гідності. Вона висловила впевненість, що розкол, обман і імперіалізм приречені на поразку, побажавши Україні щасливого Дня вишиванки.

Дипломати країн-учасниць ОБСЄ з’явилися на засіданні Постійної ради у Відні у вишиванках та з синьо-жовтою символікою, демонструючи підтримку України. Місія України в ОБСЄ подякувала колегам за підтримку традиції носіння вишиванок як символу міжнародної солідарності в умовах російської агресії.

Зокрема, посол Фінляндії при ОБСЄ Веса Хаккінен, який головує на засіданнях Постійної ради ОБСЄ у 2025 році, також прийшов у вишиванці. Він підкреслив, що День вишиванки є символом української ідентичності та стійкості, а Фінляндія підтримує зусилля щодо досягнення справедливого та тривалого миру відповідно до міжнародного права.

День вишиванки святкується в Україні щороку в третій четвер травня. Це свято було започатковане студентами історичного факультету Чернівецького університету і вперше відзначено у 2006 році. Сьогодні українці по всьому світу святкують цей день, вшановуючи свою культуру та традиції.