Центр протидії дезінформації спростував фейк про виплату 24 тис. грн

Як повідомляє Центр протидії дезінформації при Раді національної безпеки і оборони України в своєму пості в Telegram з офіційним спростуванням

Центр протидії дезінформації при Раді національної безпеки і оборони спростував неправдиву інформацію про нібито виплату одноразової допомоги у розмірі 24 тисяч гривень для тих, хто залишився в Україні після 24 лютого 2022 року, коли розпочалося повномасштабне вторгнення Росії. Про це повідомляється у соціальних мережах ЦПД.

Відомо, що у ТікТоці активно поширюється відео, яке стверджує, що Верховна Рада ухвалила “постанову № 4425” про виплати для громадян, які не виїжджали з країни після зазначеної дати. Згідно з цими чутками, програма реалізується через “єПідтримку”, а виплати нібито здійснюються через застосунок “Дія”. Користувачів закликають перейти за посиланням у профілі для отримання детальнішої інформації.

Проте, як зазначають у ЦПД, на офіційному сайті Верховної Ради немає жодної згадки про таку постанову.

“Насправді це фейк. На сайті ВРУ відсутня постанова про виплату 24 тис. грн одноразової допомоги українцям, які залишилися в Україні після початку повномасштабного вторгнення.” – Центр протидії дезінформації

Автори цього відео підробили дизайн сайту Верховної Ради, щоб надати своїй інформації більше правдоподібності. Посилання, на яке закликають перейти, веде на анонімні Телеграм-канали.

Ці фейки поширюються з метою збільшення охоплення та залучення аудиторії до певних ресурсів, пояснили в ЦПД.

Крім того, нещодавно Міністерство оборони спростувало інформацію про нібито збір даних через застосунок Резерв+, зокрема про відстеження геолокації його користувачів.