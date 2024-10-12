У Великолюбінському навчально-реабілітаційному центрі, що став відомим через імовірне насилля над підопічними, розпочалося переселення учнів в інші заклади такого ж профілю. Перших учнів переселили в п’ятницю, 11 жовтня.

Про це повідомив заступник голови Львівської ОВА Олександр Кулепін.

Зазначається, що до кінця цього тижня планують перемістити близько половини дітей. Щоб уникнути зайвої уваги до дітей, назви закладів, куди їх переміщують, не розголошують.

Від четверга, 10 жовтня, виконувачкою обов’язків директора Великолюбінського НРЦ стала Ірина Лукачук. Раніше вона працювала в НРЦ Святого Миколая в Брюховичах.

“Ми очікуємо, що вона стабілізує роботу цього закладу, адже до нього прикута велика увага: триває багато слідчих дій, перевірок комісій і візитів, що створює напруження як серед персоналу, так і серед дітей. Наразі головне — стабілізувати роботу, щоб діти, які там зараз навчаються, отримували якісні освітні послуги й виховання”, – розповів Олександр Кулепін.

Також посадовець повідомив, що додаткові перевірки розпочали у 19 навчально-реабілітаційних центрах Львівщини.

“Поки що жодних скарг з інших закладів не надходило, але ми повідомимо про результати перевірок окремо”, – додав він.