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Дюбуа заявив про намір нокаутувати Усика та забрати його чемпіонські пояси

Володар поясу IBF Даніель Дюбуа (22–2, 21 КО) висловив бажання зустрітися з українським чемпіоном світу Олександром Усиком (23-0, 14 КО) та здобути всі його титули у надважкій вазі.

Понеділок, 13 січня 2025, 07:42

Про це британський боксер заявив під час церемонії нагородження The Ring Awards 2024.

На церемонії український чемпіон Усик, який претендував на перемоги одразу в чотирьох номінаціях, здобув звання найкращого боксера року.

“Я був присутній під час бою-реваншу Усик – Ф’юрі, щоб кинути виклик Усику. Мені спочатку потрібно перемогти наступного суперника (Джозефа Паркера, – ред.), але я хочу отримати цей бій. Мої плани? Нокаутувати його, забрати мої пояси – всі пояси”, – сказав Дюбуа.

Нагадаємо, після того, як Усика оголосили переможцем у поєдинку проти Тайсона Ф’юрі, він отримав пропозицію на бій від іншого чемпіона світу у надважкій вазі, британця Даніеля Дюбуа.

Дюбуа піднявся на ринг, запропонувавши українцю провести реванш. Усик коротко відповів: “Зробіть мені бій із Даніелем Дюбуа”.

У 2023 році Усик вже переміг Дюбуа технічним нокаутом у дев’ятому раунді. Той бій запам’ятався суперечливим епізодом у п’ятому раунді, коли рефері зарахував удар Дюбуа нижче пояса. Пізніше WBA підтримала рішення судді.

Теги: бокс, Даніель Дюбуа, Олександр Усик, ринг, український боксер, українські спортсмени

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