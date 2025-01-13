Дюбуа заявив про намір нокаутувати Усика та забрати його чемпіонські пояси

Про це британський боксер заявив під час церемонії нагородження The Ring Awards 2024.
На церемонії український чемпіон Усик, який претендував на перемоги одразу в чотирьох номінаціях, здобув звання найкращого боксера року.
“Я був присутній під час бою-реваншу Усик – Ф’юрі, щоб кинути виклик Усику. Мені спочатку потрібно перемогти наступного суперника (Джозефа Паркера, – ред.), але я хочу отримати цей бій. Мої плани? Нокаутувати його, забрати мої пояси – всі пояси”, – сказав Дюбуа.
Нагадаємо, після того, як Усика оголосили переможцем у поєдинку проти Тайсона Ф’юрі, він отримав пропозицію на бій від іншого чемпіона світу у надважкій вазі, британця Даніеля Дюбуа.
Дюбуа піднявся на ринг, запропонувавши українцю провести реванш. Усик коротко відповів: “Зробіть мені бій із Даніелем Дюбуа”.
У 2023 році Усик вже переміг Дюбуа технічним нокаутом у дев’ятому раунді. Той бій запам’ятався суперечливим епізодом у п’ятому раунді, коли рефері зарахував удар Дюбуа нижче пояса. Пізніше WBA підтримала рішення судді.
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