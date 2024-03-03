Нещодавно відбулася світова прем’єра фільму «Дюна: Частина друга». Це продовження неймовірної історії, яка захоплює глядачів своїми декораціями та сюжетом.

Однак для українців цей фільм має особливе значення з іншої причини: активну роль у знімальному процесі відіграли лінзи виробництва IronGlass x VLFV Lens Rehousing—User Group.

Хоча це не перший великий фільм, в якому представлені об’єктиви українського виробника, він дав потужний поштовх для розробки саме об’єктивів MKII.

Розробка корпусу та механіки цього об’єктива почалася в 2021 році, а прототипи були виготовлені на початку 2022 року. І навіть початок повномасштабної війни не завадив команді продовжити роботу.

Варто зазначити, що MKII від IronGlass було вибрано з тисяч інших варіантів, і вони виконали свої функції на 100%. Об’єктиви працювали бездоганно без будь-яких нарікань на їх механіку чи оптичні компоненти.