Ця різка заява Маска стала реакцією на попередній допис Трюдо у соцмережі X, де канадський прем’єр категорично відкинув можливість такої інтеграції.
“Немає жодного шансу, щоб Канада стала частиною Сполучених Штатів. Робітники та громади в обох наших країнах отримують вигоду від того, що вони є найбільшими партнерами у торгівлі та безпеці”, – написав Трюдо.
Маск не залишив це без уваги й відповів йому на своїй сторінці
“Дівчинко, ти більше не губернатор Канади, тому те, що ти кажеш, не має значення”, – написав Маск.
Раніше Дональд Трамп назвав Канаду “штатом”, а Трюдо — “губернатором”. Ця дискусія виникла на тлі заяв Трампа про можливість введення 25% мит на канадські товари через недостатню боротьбу Канади з нелегальними мігрантами і наркотиками.
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