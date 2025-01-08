Американський мільярдер і засновник Tesla Ілон Маск розкритикував прем'єр-міністра Канади Джастіна Трюдо, назвавши його «дівчинкою» під час обговорення ідеї про приєднання Канади до США, яку раніше озвучив новообраний президент Дональд Трамп.

Ця різка заява Маска стала реакцією на попередній допис Трюдо у соцмережі X, де канадський прем’єр категорично відкинув можливість такої інтеграції.

“Немає жодного шансу, щоб Канада стала частиною Сполучених Штатів. Робітники та громади в обох наших країнах отримують вигоду від того, що вони є найбільшими партнерами у торгівлі та безпеці”, – написав Трюдо.

Маск не залишив це без уваги й відповів йому на своїй сторінці

“Дівчинко, ти більше не губернатор Канади, тому те, що ти кажеш, не має значення”, – написав Маск.

Раніше Дональд Трамп назвав Канаду “штатом”, а Трюдо — “губернатором”. Ця дискусія виникла на тлі заяв Трампа про можливість введення 25% мит на канадські товари через недостатню боротьбу Канади з нелегальними мігрантами і наркотиками.