Про це повідомила віцепрем’єр-міністр Ірина Верещук.

“Ми в уряді добре розуміємо, що змушувати студентів немобілізаційного віку їхати в Україну, щоб пройти відповідні процедури, — це лише збільшить навантаження на ВЛК і нічого не допоможе в мобілізації”, — зазначила вона.

Тому, за словами Верещук, вже розроблено відповідну постанову, зараз вона проходить погодження та найближчим часом буде прийнята.

“Допризовникам і призовникам, які зараз за кордоном, буде надано відтермінування щодо взяття на облік — або до повернення в Україну, або до кінця воєнного стану”, — зазначила віце-прем’єр.