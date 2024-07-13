Про це пише АР.

Офіс президента Аргентини заявив, що атака ХАМАСу на Ізраїль у жовтні 2023 року стала найбільш смертоносним нападом за всю історію країни. У заяві було зазначено, що ХАМАС має тісні зв’язки з Іраном, якого Аргентина звинувачує у двох терактах, що сталися у 1992 та 1994 роках.

Президент Хав’єр Мілей висловив рішучість визнати терористів тими, хто вони є, і заявив про політичну волю зробити це. Попередні уряди в Аргентині підтримували дружні стосунки з Ізраїлем, але також висловлювали підтримку палестинській державі.

7 жовтня 2023 року ХАМАС напав на Ізраїль, вбивши близько 1200 осіб та захопивши близько 250 заручників, сотня з яких досі перебуває у полоні.