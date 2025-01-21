Про це повідомляє Politico.
Зокрема, Трамп підкреслив, що Данія не здатна “утримувати” Гренландію. “Гренландія – чудове місце. Вона нам потрібна для міжнародної безпеки. І я впевнений, що Данія погодиться, бо їм потрібні великі гроші, щоб утримувати її”, – сказав він.
Президент також зазначив, що Гренландія важлива не лише для США, але й для глобальної безпеки.
“У вас скрізь російські судна, повсюди судна Китаю – військові кораблі, і вони (Данія) не можуть це утримувати”, – додав Трамп.
Раніше Трамп висловлював віру в можливість придбання Гренландії за згодою Данії.
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