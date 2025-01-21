Про це повідомляє Politico.

Зокрема, Трамп підкреслив, що Данія не здатна “утримувати” Гренландію. “Гренландія – чудове місце. Вона нам потрібна для міжнародної безпеки. І я впевнений, що Данія погодиться, бо їм потрібні великі гроші, щоб утримувати її”, – сказав він.

Президент також зазначив, що Гренландія важлива не лише для США, але й для глобальної безпеки.

“У вас скрізь російські судна, повсюди судна Китаю – військові кораблі, і вони (Данія) не можуть це утримувати”, – додав Трамп.

Раніше Трамп висловлював віру в можливість придбання Гренландії за згодою Данії.

  • Трамп серйозно налаштований на купівлю Гренландії для розширення впливу США
  • Очільник МЗС Данії відкидає сценарій, за яким Гренландія стане частиною США
  • Прем’єр Гренландії: «Ми не хочемо бути данцями, ми не хочемо бути американцями, ми хочемо бути гренландцями»