Президент США Дональд Трамп заявив, що Сполученим Штатам потрібна Гренландія з огляду на питання міжнародної безпеки, наголошуючи на загрозах з боку Росії та Китаю.

Про це повідомляє Politico.

Зокрема, Трамп підкреслив, що Данія не здатна “утримувати” Гренландію. “Гренландія – чудове місце. Вона нам потрібна для міжнародної безпеки. І я впевнений, що Данія погодиться, бо їм потрібні великі гроші, щоб утримувати її”, – сказав він.

Президент також зазначив, що Гренландія важлива не лише для США, але й для глобальної безпеки.

“У вас скрізь російські судна, повсюди судна Китаю – військові кораблі, і вони (Данія) не можуть це утримувати”, – додав Трамп.

Раніше Трамп висловлював віру в можливість придбання Гренландії за згодою Данії.