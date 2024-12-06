Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що для бронювання працівників від мобілізації компанії повинні забезпечити середній рівень заробітної плати на рівні 20 тис. грн.

Про це він сказав під час години запитань до уряду у Верховній Раді, передає “Інтерфакс”.

“Це дійсно принцип “воюй або працюй”. Або компанія працює і наповнює бюджет, сплачуючи відповідний рівень зарплат і виходячи з тіні, або такі компанії вживають певних заходів, щоб рівень зарплат був збільшений і відповідав середньогалузевому”, — сказав Шмигаль.

Згідно з новими правилами, затвердженими урядом, підприємства, які хочуть зберегти статус критичних, повинні підтвердити його до кінця лютого 2025 року і виплачувати своїм працівникам відповідну зарплату.

Шмигаль зазначив, що це рішення спрямоване на стимулювання бізнесу до прозорої діяльності та підтримки економічної стабільності, водночас забезпечуючи рівний розподіл відповідальності між військовими та працівниками.