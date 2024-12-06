Про це він сказав під час години запитань до уряду у Верховній Раді, передає “Інтерфакс”.
“Це дійсно принцип “воюй або працюй”. Або компанія працює і наповнює бюджет, сплачуючи відповідний рівень зарплат і виходячи з тіні, або такі компанії вживають певних заходів, щоб рівень зарплат був збільшений і відповідав середньогалузевому”, — сказав Шмигаль.
Згідно з новими правилами, затвердженими урядом, підприємства, які хочуть зберегти статус критичних, повинні підтвердити його до кінця лютого 2025 року і виплачувати своїм працівникам відповідну зарплату.
Шмигаль зазначив, що це рішення спрямоване на стимулювання бізнесу до прозорої діяльності та підтримки економічної стабільності, водночас забезпечуючи рівний розподіл відповідальності між військовими та працівниками.
- В Україні введуть заборону на переведення медиків до піхоти
- З 1 грудня платформа “Дія” відкрита для бронювання
- Бронювання військовозобов’язаних: тих, хто працює на підприємстві менше ніж пів року, не позбавлять права на перебронювання