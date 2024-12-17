Президент України Володимир Зеленський заявив, що для ефективного захисту української території від масованих ракетних атак Росії необхідно ще близько 15 додаткових систем протиповітряної оборони (ППО).

Про це йдеться у заяві на сайті Офісу президента.

За його словами, нещодавній ракетний удар, який Росія завдала вночі минулої п’ятниці, став черговим підтвердженням тактики агресора. Зеленський зазначив, що атака включала понад 90 ракет та близько 200 ударних дронів, ціллю яких була українська енергетична інфраструктура.

“Вони чекали на настання холодів, щоб завдати удару. У цьому ударі було застосовано 94 ракети та майже 200 ударних дронів. На щастя, нам вдалося захиститися. Але ми знаємо: це лише пауза, і Росія спробує завдати нового удару, щойно буде готова”, – наголосив президент.

Зеленський закликав до повного виконання домовленостей, досягнутих на саміті НАТО у Вашингтоні, щодо постачання систем ППО.

“Нам потрібна повна реалізація домовленостей щодо постачання систем ППО, зокрема тих, що були досягнуті на саміті НАТО у Вашингтоні”, – додав він, підкресливши, що лише політична воля партнерів може забезпечити цей захист.

Президент окремо звернувся до США та країн Європи, а також до Швеції, яка має можливість швидко передати Україні батарею Patriot.

“Я звертаюся зараз конкретно до Сполучених Штатів насамперед. До Сполучених Штатів та Європи, звичайно. А також до друзів, які зараз онлайн, – наших друзів зі Швеції, країни, яка має змогу швидко надати повну батарею Patriot, доправивши як радар, так і пускові установки”, – зазначив Зеленський.

Глава держави наголосив, що наступний рік може стати вирішальним для завершення війни та встановлення стійкого миру.

“Ми всі розуміємо, що наступний рік може стати роком закінчення цієї війни. Ми повинні зробити так, щоб це сталося. Ми повинні встановити мир, який Путін більше не зможе порушити, мир, який буде не просто паузою, а справжнім, довготривалим миром”, – підкреслив президент.

Зеленський також наголосив на важливості міжнародної координації та зміцнення співпраці у форматі Об’єднаних експедиційних сил (JEF), заявивши, що Україна готова до активнішої взаємодії в цьому напрямку.

Президент підкреслив, що тільки спільні зусилля світових лідерів здатні зупинити російську ескалацію, яка триватиме доти, доки агресор матиме можливість це робити.