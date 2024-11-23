Жан-Ноель Барро заявив, що для Парижа "немає червоних ліній" у підтримці України, та підтвердив, що це стосується і ударів по території Росії.

Про це міністр закордонних справ Франції сказав в інтерв’ю BBC.

Жан-Ноель Барро зазначив, що Україна може застосовувати французьку далекобійну зброю по цілях на території Росії з оборонних міркувань, не деталізуючи, чи вже було таке застосування.

Міністр зазначив, що західні партнери не мають встановлювати ніяких обмежень на підтримку України.

“Звісно, якщо ми хочемо робити більше – нам доведеться витрачати більше, і думаю, що ми маємо відповісти на ці нові виклики”, – додав він.

Президент Франції Емманюель Макрон озвучив цю позицію ще на початку року.

“Ми будемо підтримувати Україну настільки інтенсивно і довго, як це буде необхідно. Чому? Тому що питання стоїть про нашу власну безпеку. З кожним додатковим квадратним кілометром, який займає російська армія, загроза стає на кілометр ближче до Європи”, – наголосив він.

Нагадаємо, раніше цього тижня на Заході неофіційно підтвердили перші удари франко-британськими ракетами Storm Shadow по Росії, невдовзі після чуток про таке рішення США щодо американських ракет ATACMS.