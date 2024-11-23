Про це міністр закордонних справ Франції сказав в інтерв’ю BBC.
Жан-Ноель Барро зазначив, що Україна може застосовувати французьку далекобійну зброю по цілях на території Росії з оборонних міркувань, не деталізуючи, чи вже було таке застосування.
Міністр зазначив, що західні партнери не мають встановлювати ніяких обмежень на підтримку України.
“Звісно, якщо ми хочемо робити більше – нам доведеться витрачати більше, і думаю, що ми маємо відповісти на ці нові виклики”, – додав він.
Президент Франції Емманюель Макрон озвучив цю позицію ще на початку року.
“Ми будемо підтримувати Україну настільки інтенсивно і довго, як це буде необхідно. Чому? Тому що питання стоїть про нашу власну безпеку. З кожним додатковим квадратним кілометром, який займає російська армія, загроза стає на кілометр ближче до Європи”, – наголосив він.
Нагадаємо, раніше цього тижня на Заході неофіційно підтвердили перші удари франко-британськими ракетами Storm Shadow по Росії, невдовзі після чуток про таке рішення США щодо американських ракет ATACMS.